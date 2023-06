A rendőri hivatás széles spektrumát mutatták be a szervezők az érkező diákoknak, akiket érthetően leginkább a technikai bemutatók nyűgöztek le. Az iskola udvarán a rendőrségnél használt hatósági megkülönböztető jelzéssel ellátott és jelzés nélküli, civil külsejű rendőrautók sorakoztak fel. A fiatalok be is ülhettek különböző járművekben, sokan megnézték a rendőrségnél rendszeresített technikai eszközöket és többen voltak kíváncsiak a szállító járművekre, valamint a bűnügyi technikai kocsi felszerelésére.

Jelen voltak a K9-es kutyás szolgálat egyenruhás és négylábú munkatársai is, akik iránt a legtöbben érdeklődtek.

Az iskola sportcsarnokában standok voltak felállítva, ahol a különböző szolgálatok, a bűnügyi technika, a bevetési egység, és a Készenléti Rendőrség munkáját és rendszeresített eszközeit mutatták be. A küzdőtér közepén felállított színpadon pódiumbeszélgetés folyt, Hürkecz Zoltán rendőr őrnagy, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője kérdezte a különböző szolgálatok egyenruhás munkatársait, akik a mindennapi munkájukba avatták be a fiatalokat, egy-egy érdekesebb sztorit elmesélve, és azt, hogy miért választották hivatásuknak a rendőrséget, illetve a határvadász egységet.