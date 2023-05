Dr. Husek Dániel, a Kecskeméti Törvényszék elnöke kiegészítette az elmondottakat. Hangsúlyozta, hogy időszerűségi mutatójuk kiemelkedő: a járásbírósági és törvényszéki első fokon a büntetőperes ügyek több mint 80 százaléka, a polgári pereknek pedig több mint 87 százaléka egy éven belül befejeződött. Másodfokon pedig a büntetőperek több mint 80 százaléka, a polgári perek 90 százaléka hat hónapon belül befejeződött.

Az elnök szót ejtett az embercsempészésből keletkezett ügyekről is. Elmondta, hogy 2021 óta jelentősen nőtt az ilyen ügyek érkezése, négyszáznál is több ilyen ügyet indítanak. Ennek egyébként számottevő anyagi vonzata is van, hiszen az embercsempészek jellemzően más országból érkeznek és a tolmács, illetve a fordítói díj igen magas. Hozzátette, hogy nem mutatkozik jele, hogy az ilyen típusú ügyek kivezetődjenek.

Az elnök elmondta, hogy legfőbb céljuk idén az elért eredmények megtartása és még több ügy befejezése, valamint tovább javítanának az időszerűségen. További cél a megüresedett álláshelyek betöltése és az igazságügyi alkalmazottak megtartása.