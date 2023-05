A rendőrök megérzése most sem csalt: kiderült, hogy azokat épp egy kocsmából lopta. A tolvaj a kerítésen keresztül jutott be a söröző padlásterébe, a nyitott padlásfeljárón keresztül pedig az italraktárba. A férfit elfogták és kihallgatták a rendőrök. A több üveg alkoholt lefoglalták és visszaadták a tulajdonosának – írja a police.hu.

Ám a nyomozás során kiderült, hogy az elmúlt időszakban emellett számtalan másik vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett. Az egyik kecskeméti áruházba többször betört. Kifeszítette a kirakat üvegét, így jutott be. Édességeket, kávékat és italokat lopott több tízezer forint értékben. Többször bement az egyik telephelyre is, ahonnan egyik alkalommal sarokcsiszolókat és dekopírfürészt vitt el, máskor pedig az alkalmazottak ruháit lopta el az öltözőből. Egy másik esetnél egy parkoló autót rámolt ki: rádióra, pedrive-ra és fülhallgatóra sikerült szert tennie. Olyan is előfordult, hogy kerékpárt lopott és olyan is, amikor pékségbe, bútoráruházba tört be, és mindent elvitt amit csak tudott. A kecskeméti nyomozók a 20 éves férfit csütörtökön őrizetbe vették a lopások miatt és kezdeményezik a letartóztatását.