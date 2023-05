A magyar tengert megkerülő egykörös verseny egyben Közép-Európa leghosszabb futóversenye is, amelyet egyéniben, váltóban, futva vagy bringával is teljesíthettek a résztvevők. A megméretésen 1781 csapat állt rajthoz. A szabadszállási tűzoltók gárdája idén is teljesítette a 211 kilométeres távot, a tavalyi időeredményt megjavítva, 17 óra 01 perc 23 másodperces idővel, ami összesítésben az 54. helyhez volt elegendő, a céges csapatok kategóriájában a kilencedikek lettek. A csapat tagjai voltak: Bognár Lajos, Asbóth György, dr. Bérczi László, Báldy István, Szőke Péter, Huszár Barna, Szőke Ádám,Szűcs Attila, Tóth László, Sallai László, Vass Roland, Csőke József, Kristóf András. Segítő: dr. Báldy Zoltán.