Az emelkedések száma mind a 14 kiemelt bűncselekménykategóriában érzékelhető volt, a tizennégy kiemelten kezelt regisztrált bűncselekmény közül Kiskunhalason 2022-ben „Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmény” kategóriába tartozó emberölés két alkalommal történt – emelte ki beszámolójában Bátori Gábor. Hozzátette: a testi sértések számában ugyanakkor csökkenés figyelhető meg, míg tavalyelőtt 21, addig tavaly 18 alkalommal rendeltek el nyomozást. Ezen belül a súlyos testi sértések száma is 11-ről 9-re csökkent. A rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények száma ennél is jobban, négyről egyre csökkent.

Embercsempészet miatt indult büntetőeljárások száma száz százalékkal, ötről tízre növekedett. Jelentősen nőtt a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt indult bűntetőeljárások száma is, míg 2021-ben egyetlen eljárást sem indítottak, addig 2022-ben hat ilyen eljárás indult. A garázdaság is növekedett, 10-ről 12-re.

A 14 kiemelt bűncselekmény közül évek óta a vagyon elleni cselekmények aránya a legmagasabb, melyek közül vezető szerep továbbra is a lopásé. 2021-ben 284 eset volt, 2022-ben ez a szám 308-ra emelkedett.

A lopásokon belül a lakásbetörések száma – amelyet mind a lakosság, mind a rendőrség kiemelten kezel – a számadatok szerint 33-ról 39-re növekedett. A rongálás terén is növekedés mutatkozik, 12-ről 30-ra növekedett.

A bűnüldöző munkát értékelve a kapitányságvezető a nyomozáseredményességről elmondta, hogy az összes bűncselekmény vonatkozásában 10 százalékkal, 72,5 százalékra csökkent, azonban kiemelte, hogy a rablások esetben ötödik éve 100 százalékos a felderítési mutató, vagyis minden elkövetőt sikerült elfogni.

A beszámolóban szó esett a közlekedési helyzetről is, az előző évhez képest 34 százalékkal emelkedett a személyi sérüléses közlekedési balesetek aránya, amely a kapitányság vezetője szerint abszolút negatív tendencia. A balesetek legtöbb esetben az elsőbbségi és a kanyarodási szabályok megsértése, valamint a sebességtúllépés miatt következett be. emelkedett a halálos balesetek száma is, ebből egy kiemelkedő volt, az évvégén Kunfehértó térségben bekövetkezett közúti vasúti szerencsétlenség, amely hét halálos áldozatot követelt. Súlyos sérüléses baleset 18 volt, könnyű 41.

Bátori Gábor kiemelte, hogy a rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitánysággal összehangolva továbbra is kiemelt hangsúlyt helyez a közlekedési balesetek megelőzésére, ezért folytatódnak a közúti ellenőrzések.