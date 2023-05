Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, egy férfi csütörtökön hajnali 5 óra körül egy kecskeméti idősotthonból ismeretlen helyre távozott. A rendőrség a lakosság segítségét is kérte, hogy megtalálják az idős férfit.

A Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület – melynek tagjai már a törökországi földrengés idején is segítettek a bajba jutottak megtalálásában – sikerrel járt és épségben megtalálták az idős embert. A Hírös Rescue Team a közösségi oldalán számolt be a sikeres akcióról: „Mi 11:47-kor kaptuk a riasztást és körülbelül 12:30-ra már a helyszínre is érkeztünk. Az eltűnés helyéről több irányba is megkezdtük a keresést. A helyszínre 4 fővel, 2 kutyával és több technikai eszközzel érkeztünk, a csapat többi tagja tervezetten délután órákban csatlakozott volna. A hatóság a térfigyelő kamerák felvételeit visszanézve és szemtanúk bevonásával új információk alapján egy másik lehetséges helyen kezdtük meg a keresést, ahol gyors tervezést követően még gyorsabb találat is lett.

A férfit épségben megtaláltuk.

Gyors egészségügyi vizsgálatot követően szerencsésen épségben visszajuttattuk az otthonba, addig kis ételt, italt kapott. Kicsit elfáradt a több kilométeres „túrában” és szomjas és éhes volt, de szerencsére más baja nem lett! Így a csapat többi tagjára, polgárőrök, illetve rendőri erősítésre már nem volt szükség! Köszönjük a rendőrség gyors reakcióját a lakosok és a csapattagok segítségét!”

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, februárban földrengés rázta meg Törökországot, a mentési munkálatoknál két kecskeméti mentő csapat is részt vett. A katasztrófa sújtotta területre kutaztak Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület tagjai és az Egy Csepp Tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület négyfős csapata is. A kecskeméti életmentőknek hála, több embert is kimentettek a romok alól.

A Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesületről már mi is többször is írtunk. 2021 márciusában egy eltűnt hetényi asszony keresésében segítettek, 2022 márciusban pedig egy Fülöpházáról eltűnt idős asszonyt kerestek órákon át és hála a tagoknak időben megtalálták mindkét asszonyt.