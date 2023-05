Sérüléssel járó baleset sokkal több történt, mint az előző héten: tizenhárom karambolban tizenhat személy súlyosan, további kilenc személy pedig könnyebben sérült. Halálos balesetről szerencsére ismét nem kell beszámolnunk – írja a police.hu.

A megengedett sebességhatárokat regisztráltan 1240 sofőr lépte át. Ők a hatályos jogszabályok alapján legalább 30.000 forint bírságra számíthatnak. A sebességmérés a következő időszakban is folytatódik, így ahogy mindig, most is arra kéri a rendőrség a járművezetőket, hogy tartsák be az előírt sebességhatárokat.

Jakabszállás belterületén a napokban egy sofőr a megengedett 50 kilométer/óra helyett 152 kilométer/órával közlekedett. A közigazgatási bírság ilyen mértékű jogsértés esetén 300.000 forint.

Múlt héten huszonkét sofőr bizonyult ittasnak az ellenőrzések alkalmával; közülük négyen balesetet okoztak.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya nyomozást indított vasúti közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt egy, a napokban történt esettel kapcsolatban. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint Kecskeméten, az Izsáki úti vasúti kereszteződésben egy autóbusz megállt a síneken, ám időközben a fénysorompó – egy szerelvény közeledése miatt – lecsukódott. A vonat vezetője észrevette a sínen lévő buszt, így időben lefékezett. A rendőrök az eset körülményeit büntetőeljárásban vizsgálják.