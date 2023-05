Több száz gyermek álma vált valóra, hiszen a mesékből már oly sokszor látott tűzoltóautókra most fel lehetett ülni, a tűzoltó védőruhákat is fel lehetett próbálni. A gyermekek lelkesedése egész nap kitartott, fáradhatatlanul vették birtokba a tűzoltólaktanyákat, kapaszkodtak fel a tűzoltóautókra. Kicsik és nagyok álma, hogy tűzoltók legyenek most valósággá vált, ha csak egy kis időre is. Egymás kezébe adták a sisakot, a bátrabbak még a légzőkészüléket is kipróbálták. A füstsátor előtt kígyózott a sor, mindenki szerette volna megtudni milyen érzés odabent lenni és megtalálni a „mentendő” dolgokat. Minden érdeklődőnek lehetősége nyílt arra, hogy megismerkedjen a tűzoltók hétköznapjaival a laktanyán belül, a beavatkozások mikéntjével és a felszereléseket is ki lehetett próbálni – számolt be a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Sok érdeklődőt vonzott a Nyitott szertárkapuk napja!

Forrás: bacs.katasztrofavedelem.hu