A számok alapján látható, hogy a térségben a regisztrált bűncselekmények száma 778-ról 887-re emelkedett. Érdekes az, hogy ezen belül viszont a Soltvadkerten feljegyzett szám 108, a tavaly előtti 121-hez képest, némi csökkenést mutat.

A lakosság nyugalmát felkavaró közterületi bűncselekmények száma ötven volt, amely azt jelenti, hogy szinte minden héten történt valamiféle esemény. Viszont az is igaz, hogy két éve ez a szám 65 volt. Vagyis ezen a területen is pozitív tendencia figyelhető meg. Érdekes, hogy nem történt tavaly gépkocsifeltörés a városban, holott a járművek sok esetben kint parkolnak még éjszaka is a házak előtt.

A jelentés megjegyzi, hogy azok a kiemelt bűntények, amelyek súlyosaknak számítanak, mint például a rablás, kifosztás, zsarolás, önbíráskodás, továbbra sem voltak jellemzőek a településen.

A város térségében 14 sérüléssel járó közlekedési baleset történt, ebből három esetben a sérültek elhunytak. A esetek többségében a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása, a figyelmetlenség – melynek oka gyakran a mobiltelefon használata − okolható a balesetekért.

A rendőröknek az illegális migrációval is foglalkozniuk kellett. Tavaly hat embercsempész ellen folytattak le eljárást, akik 122 illegális határátlépővel szemben intézkedtek. Tavaly a soltvadkerti rendőrök 140 személyt fogtak el, 87 embert állítottak elő, büntető feljelentést 44 ellen tettek, szabálysértési feljelentéssel 77 esetben éltek. A rendőrök számára két nagyobb esemény biztosítása jelentett komoly feladatot: az egyik a Soltvadkerti Szüreti Napok, míg a másik a Gasztro Nap felügyelete. Szerencsére rendkívüli esemény nem történt a népünnepélyeken.