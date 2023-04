Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, azaz a ROADPOL fokozott ellenőrzést hirdetett Európa közútjain. A kezdeményezéséhez a magyar rendőrség is csatlakozott a korábbi évekhez hasonlóan. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei a Speedmarathon kampánya keretében 24 órán keresztül mérik a vármegye közútjain közlekedők sebességét – tájékoztatott Dabis Krisztina őrmester, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Érdekesség, hogy a rendőrség előzetesen megkérdezte az állampolgárokat arról, hogy hol legyenek a sebességmérő pontok és ezekből válogatták ki a szakemberek a mérések helyszíneit. A főkapitányság összes traffipaxa kint van az utakon reggel hat óta, és vármegyeszerte 70 helyszínen várható ellenőrzés. Egy-egy helyszínen két-három órán keresztül mérnek a rendőrök, majd mennek tovább a következőre. A szóvivő hangsúlyozta, hogy Magyarországon az ittasság mellett a fő baleseti ok a gyorshajtás, és erre szeretnék felhívni a figyelmet az akcióval. Fontos tudni, hogy a hitelesített sebességmérők nagyon kicsi hibahatárral dolgoznak, ami mindössze három kilométer/óra, és ezen felül már büntetnek is a rendőrök. Emellett a biztonsági övet se felejtsék el bekapcsolni a sofőrök és az utasok, mert ez is látszik a felvételeken. Az akció szombat reggel hat óráig folyamatosan.