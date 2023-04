Kiskunhalason az 53-as főúton, a Széchenyi és a Batthyány utca kereszteződésnél egy Audi terepjáró a felüljáró felől akart áthajtani a főúton a Batthyány utca irányába, amikor a városközpont felől, a védett úton érkező Volkswagen személyautóval ütközött.

A Volkswagen az ütközés erejétől a kerékpárútra sodródott. A balesetben senki nem sérült meg.

Bács-Kiskun Vármegye útjain több baleset is történt szombat délelőtt, Baján, Hartán, Kecskeméten, Kiskunmajsán, Sükösdön, Solton is volt dolguk a rendőröknek, több helyen jelenleg is folyik a helyszínelés. A rendőrség azt kéri a közlekedőktől, hogy legyenek fokozott figyelemmel az utakon.

Fotós: Pozsgai Ákos

Ahogy arról reggel már beszámoltunk, árokba csúszott egy kenyérszállító autó az 53-as főúton, Kiskunhalas közelében, a Balotaszállás felé vezető szakaszon. A balesethez a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották. Információink szerint a sofőrt a mentők megfigyelésre a kiskunhalasi kórházba szállították.