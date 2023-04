Egy ceglédi férfi értesítette a rendőröket 2022. október 27-én délután arról, hogy miközben a pályaudvaron, egy padon várakozott odament hozzá három korábbi ismerőse beszélgetni – írja a police.hu.

A társalgást követően ő félrevonult, de a férfiak követték. Ezután bántalmazni kezdték: hátulról fejbe vágták és ököllel ütlegelték, majd elvették az értékeit. A rablást követően a támadók elmenekültek, a ceglédi férfi pedig értesítette a kecskeméti rendőröket.

Az egyenruhások azonnal a helyszínre siettek, azonosították az elkövetőket és a nyomukba eredtek. A gyors reagálásnak hála egy órán belül, a város egyik utcájában elfogták a rablással gyanúsítható 41 éves és 37 éves kecskeméti, valamint 55 éves ceglédi hajléktalanokat. A trió tagjait őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. A kirabolt férfi értékeit is megtalálták az egyenruhások és visszaadták neki.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a banda legidősebb tagja korábban egy idős asszony pénztárcáját is ellopta, így neki a rablás mellett lopásért is felelnie kell. Az ügy vizsgálatát a napokban befejezték a nyomozók és az irataitokat megküldték az illetékes ügyészségnek.