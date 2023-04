A vádirat szerint a rendszeres jövedelmet biztosító munkahellyel nem rendelkező keceli férfi közel egy éven keresztül abból élt, hogy visszatérő vevőinek etil-hexedron tartalmú szintetikus drogot árult. A vádlott a 2020-ban még új pszichoaktív anyagnak minősülő – azóta már a kábítószerek kategóriájába sorolt – „kristály” vagy „crack” fantázianevű szert ismeretlen személyektől szerezte be, majd általában a lakásán kisebb adagokba csomagolva továbbértékesítette. Visszatérő vevői napi rendszerességgel jelentek meg a lakásán, ahol alkalmanként több adag szerhez is hozzájutottak. Volt olyan vevője, akitől közel fél év alatt legalább 1 millió forinthoz jutott. Előfordult azonban, hogy a garázsban kialakított bulihelyiségben vele együtt szórakozó ismerősének két alkalommal is ingyen adott a „crack”-ből.

Visszatérő vevője volt egy 15 éves fiú is, akinek minden esetben a buszpályaudvar mögötti játszótéren az esti órákban adta oda a „kristályt”.

A vádlott ez idő alatt több mint 1,5 millió forint jövedelemre tett szert.

A más ügyben jogerős fegyházbüntetését töltő férfit az ügyészség többrendbeli - részben 18. életévét be nem töltött személynek átadással elkövetett - új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével, valamint kábítószer-kereskedelem vétségével vádolja, ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a bűnös úton szerzett jövedelmet is el kell tőle kobozni.

Ügyében a Kiskőrösi Járásbíróság hoz döntést.