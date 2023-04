Mint arról korábban beszámoltunk, a gyermeket mentőhelikopter szállította a Heim Pál Gyermekkórházba, a kezén a daráló fémszerkezetével, melyet nem tudtak eltávolítani az életmentők. Szülei dolgoztak, így nagymamája volt mellette, akinek még mindig szörnyű lelkiismeret-furdalása van a történtek miatt.

– „Már egy hét eltelt, de még mindig szörnyen érzem magam. Nagyon megviselt, még most is bele vagyok betegedve. Ha becsukom a szemem, mást nem látok, csak azt a darálót a kezén. Nem számít, ha megbüntetnek, ha elítélnek, a legfontosabb, hogy nem kellett amputálni a kisunokám kezét. Nem is tudom elmondani szavakkal, mekkora boldogság, hogy megmarad a keze – írja a Blikk nyomán a life.hu.

A nagymamát kiskorú veszélyeztetésével gyanúsítják.

Az édesapa, Lóránd annyit tett hozzá, hogy nincs nagy baj a kis Olga vérkeringésével se és az idegszálakat is rendbe hozták, így a teljes gyógyulás után újra tökéletesen tudja majd használni a kezét.

– „Nagyon hálásak vagyunk a szakembereknek, akik csodát műveltek a kislányunkkal” – fűzte hozzá.

A Heim Pál Gyermekkórházban dr. Füle István kézsebész és dr. Wéber Gabriella gyermeksebész műtötte meg a kislányt. Wéber doktor úr elmondta, hogy a kislány keze reményei szerint teljesen helyre fog jönni, de ez legtöbbször nem így van, ilyen esetekben többnyire amputálni kell a kézfejet.

A rendőrség eljárást indított a nagymama ellen.

A balesetről a Tények is beszámolt.