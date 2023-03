A vádirat szerint a kecskeméti férfi 2021. május 14-én, este, megjelent volt nevelt lánya házánál. A férfi az utcai ablakok redőnyeit leszaggatta, az ablaküvegeket betörte, majd a házba bejutva, „Megöllek benneteket! Elvágom a nyakatokat!” felkiáltással a bútorokat összetörte, az internet kábelt kiszakította, az elektromos hálózatot megrongálta. A rendőri intézkedést követően, még aznap éjjel visszament a nő házához és a még ép redőnyöket tovább szaggatta, újabb ablaküvegeket tört be, végül a lakásba is be akart mászni, amit a nő akadályozott meg. A férfi néhány hónapos szünetet követően, 2021. december 27-én este ismét megjelent a háznál és egy husánggal az utcai ablakokat ismét betörte. Ezek után a nőt különböző telefonszámokról rendszeresen hívogatta is.

Leszaggatott redőny és kitört ablaküveg

A férfi mással sem volt kíméletes: egy korábbi vita miatti dühösen és ittas állapotban létrán felmászott a szomszédasszonya erkélyére, ott az ablaküveget betörve bejutott a lakásba, majd a berendezési tárgyakat megrongálta és kihajigálta a bútorokat az udvarra.

A férfi 2022. augusztus 28-án, délben, ittasan megjelent a menye családtagjainál, ahol szóváltást követően dulakodott a jelenlévőkkel. Ennek során meg is sérült, ami miatt kórházba szállították. Ellátását követően a férfi az ismert közösségi oldalon közzétett egy konyhakésről készült fényképet a családnak szóló halálos fenyegetéssel. A kecskeméti rendőrök még aznap őrizetbe vették.

A jelenleg is letartóztatásban lévő férfit az ügyészség a magánlaksértés súlyosabban minősülő bűntettével, továbbá rongálás, garázdaság, valamint zaklatás vétségével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Ügyében a Kecskeméti Járásbíróság hoz döntést.