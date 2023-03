Feljelentés tett a Kecskeméti Rendőrkapitányságon egy pusztaszeri asszony hétfőn, mivel elmondása szerint egy kecskeméti férfi kicsalt tőle 100 ezer forintot idén februárban. A nő az egyik internetes portálon bukkant egy hirdetésre, melyben szendvicspaneleket árult kedvező áron egy magát vállalkozónak mondó férfi. Meg is beszéltek egy találkozót, hogy a férfi bemutassa az eladásra szánt portékát. Az eladó egy megyeszékhelyi telephelyhez vezette a nőt, majd ugyan csak a kerítésen keresztül, de bemutatta neki a tetőpaneleket. A megállapodást követően egy díjbekérőt is aláírt az asszony és kifizette a 100 ezer forintot előleg gyanánt. Az áruk azonban nem érkezetek meg a megbeszélt időpontban és az eladót sem tudták többet elérni – közölte a rendőrség.

A kecskeméti nyomozók még aznap beazonosították a csalót és elfogták. Őrizetbe vételét követően gyanúsítottként hallgatták ki.

A férfi elismerte a bűncselekmény elkövetését és az is kiderült, hogy további három személynek is eladta a paneleket.

Másik két embert pedig úgy csapott be, hogy elvállata a hibás autójuk javítását, amit a tulajdonosok ki is fizettek neki, majd amikor a járművek a férfihez kerültek a javításuk helyett a szétszerelésükbe kezdett és alkatrészenként értékesítette azokat. A 39 éves helybélinek kezdeményezik a kecskeméti rendőrök a letartóztatását és vizsgálják, hogy más csalás is a számlájára írható-e.