A házban értékes holmikat tárolt, amiket a bejárati ajtón egy lakat védett. Azonban az ismeretlen elkövetőt ez sem tartotta vissza: leverte a lakatot, és az ajtót is levette a helyéről, hogy hozzáférjen a házban lévő zsákmányhoz. A tolvaj válogatás nélkül vitt el mindent, amit csak tudott, többek között egy gáztűzhelyt, két gázolajos hordót, egy lovas ekét, egy gereblyét, öt fém csövet, három dugaljt, valamint 20 mázsa fát. A tulaj szerint az eltűnt holmik értéke 150.000 forintra tehető – közölte a rendőrség.

A kiérkező körzeti megbízottak különös dologra figyeltek fel: talicskanyom vezetett a háztól, ám a sértett elmondta, hogy neki bizony nincs talicskája. A rendőrökben felmerült a gyanú, hogy az esetleges szállítóeszköz hagyhatta védjegyét a porban, ezért elindultak a nyom mentén, hátha elvezeti őket az elkövetőhöz. A rendőrök megérzése most sem csalt: a nyom egészen egy másik házig vezetett, ahol nem csak az ellopott holmikat, de több, feltehetőleg máshonnan lopott tárgyat is találtak a rendőrök. Az ingatlanban a tolvajt is megtalálták, akit előállítottak a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságra. A nyomozók kihallgatták a 33 éves férfit, aki elismerte a bűncselekmény elkövetését és további vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséről is beszámolt. A rendőrök azt gyanítják, hogy legalább tíz másik hasonló jellegű bűncselekményt is elkövetett. A sértettek felkutatása folyamatban van.

Talicskanyomok vezettek a tolvaj házáig

Forrás: police.hu