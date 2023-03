A büntetőeljárásban nyolc iskolaszövetkezet érintett, melyek vezetői csak a nevüket adták a munkaközvetítéshez, azt valójában a Human Operator Zrt. végezte. A számlázási lánc középső szintjén a Human Operator leányvállalatai álltak, hivatalosan ők szerződtek az iskolaszövetkezetekkel, amelyeknek be kellett volna fizetniük az áfát. Ha egy szövetkezetnek jelentős tartozása halmozódott fel, azt felszámolták, és a helyére egy újat szerveztek.

A koronatanú Czeglédy ügyvédjének kérdésére elmondta: mint a számlázásban közbenső cég, mindenre megkapták az ukázt Czeglédy Csabától és a Human Operator Zrt. (HO) vezetésétől azért, hogy a hivatalok felé egységes álláspontot képviseljenek. Ha írásban kellett válaszolni, azt is megkapták. A koronatanú elmondta, hogy a 2011 és 14 közötti időszakban, amikor ügyvezető volt, igen meredeknek látta a működési koncepciót, és felvetették, hogy ki kellene venni a PHSZ-t a láncolatból, és a HO szerződne az iskolaszövetkezetekkel és külön a PHSZ-el, de Czeglédy szerint az a HO bástyája, ezért nem tehetik. A tanú hozzátette: Czeglédy nagyon meggyőzően tudott érvelni arról, hogy miért törvényes a cégháló tevékenysége és a miért jogszerű kihasználni az esetleges kiskapukat, és a különböző támadásokat és ellenőrzéseket politikai szerepvállalása miatt kapják azzal a céllal, hogy beszüntessék a céget. A NAV-os nyomozások és büntetések rendszeresek voltak, de előfordult, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást.

– Ennek komoly marketingje volt a cégen belül, lobogtattuk a határozatot – mondta koronatanú, aki védői kérdésre elmondta, hogy 2014-ben mondott le az ügyvezetői tisztségéről amiatt, mert tisztában volt azzal, hogy teljesen törvénytelen a tevékenységük.

Arról is beszélt, hogy családtagjai is dolgoztak a cégben. Édesanyja és élettársa, későbbi felesége is adminisztratív munkát végeztek.

– Úgy gondoltam, hogy nagy törvénytelenséget nem követek el, hogy édesanyám az összegyűjtött belépési nyilatkozatot átnézi este, hogy a diákok aláírták-e a megfelelő helyen. Ezért nem gondoltam, hogy veszélybe sodornám őket, ha ilyen szinten végzenek tevékenységet – mondta.

A munkatársak közül voltak, akik félősek voltak, ők nem akartak tudni arról, hogy valójában mi megy a cégnél, és Czeglédy is mondta, hogy nekik ne beszéljenek erről, ne kezdjenek el hisztériázni.

Arról is beszélt, hogy mikor ott dolgozott, feleségének is feltűnt, hogy az iskolaszövetkezetek milliárdos számlákat állítanak ki és egy év után megszűnnek, mely nem normális.

– Egymás után jöttek a különféle kacifántos nevű iskolaszövetkezetek, amibe át kellett léptetni a diákokat. És benne is voltak kételyek, kérdezte is tőlem, hogy ez normális-e. Én őt nyugtattam és magamat is igyekeztem nyugtatni, hogy a Pannon Humán Szervíz befizette az adóját és járulékait, ahhoz nincs köze, hogy a vele kapcsolatban álló cégek mit csinálnak. 2014-től ügyvezető sem voltam, és bíztam benne, hogyha további törvénytelenségek történnek, engem nem találnak meg. Sajnos nem így volt – fejtette ki a tanú, hozzátéve, hogy komoly feszültséget keltett a cégen belül, hogy a HVG és a Pesti Srácok is közölt cikket a céglánc törvénytelen működéséről, mindezt két évvel a 2017-es előzetes letratóztatása előtt. Mint fogalmazott, a Csongrád-Csanád megyei gyanúsítás elolvasásakor állt össze a fejében, hogy miképpen működik a láncolat, és akkor döntött arról, hogy beszél.

Ezen a ponton Czeglédy megjegyzést tett arról, hogy az információk összemosódnak a koronatanú fejében és sohasem készítette fel a tanút és az ügyvédet a NAV-os kihallgatásokhoz 2011 és 14 között.

Állítása szerint egy esetben beszéltek, ketten vagy többen, 2017 tavaszán, amikor Szegedre idézték büntetőügyben, itt fontosnak tartotta, hogy beszéljenek előtte. Mint fogalmazott, ezt komoly hazugságnak tartja, és ennek bizonyítására a szembesítést is vállalja. A koronatanú hozzátette: ő is vállalja a szembesítést Czeglédyvel szemben.