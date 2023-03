A kampányhoz a gyermekbaleseti- és sürgősségi ellátás fejlesztése kiemelt kormányzati programot vezető Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet is csatlakozott, hiszen közös cél az emberi élet, a testi épség és az egészség megóvása .

A tájékoztatón Óberling József rendőr ezredes elmondta, hogy a biztonsági öv a mai napig az autók legelterjedtebb és legfontosabb biztonsági, utasvédelmi berendezése, és minden más – a jármű utasterében alkalmazott – passzív biztonsági megoldás alapja (mint pl. a légzsák, övfeszítő, gyermekbiztonsági rendszer). A biztonsági öv használati arányának felmérése – az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság megbízásából – a közelmúltban fejeződött be, és az adatok alapján a helyzet aggasztó. Magyarországon az övhasználati hajlandóság aránya jelentősen elmarad a legfejlettebb közúti közlekedésbiztonsággal rendelkező európai országokban tapasztalható állapotoktól – írja a police.hu.

Az első ülésen ülők 88 százaléka, a hátsó utasok 57 százaléka használja a biztonsági övet, mely mellett az is aggasztó, hogy a gépjárműben utazó gyermekek közül 10-ből átlagosan 4, megfelelő védelem nélkül vesz részt a közlekedésben.

A 2021-es statisztikai adatok azt is kimutatták, ha a gépjárműben utazók közül 10 százalékkal többen kötötték volna be magukat, akkor 65 ember nem halt volna meg közlekedési baleset során, ennyien hazatérhettek volna a családjukhoz.

A biztonsági öv – egy balesetben játszott – életmentő szerepét számtalan tanulmány és a statisztikák is igazolják. Egy közlekedési balesetben a biztonsági övet használók túlélési esélye nagyságrenddel magasabb az öv becsatolását mellőző közlekedőkhöz képest. Övet használva a sérülések súlyossága is alacsonyabb, sőt egyes esetekben a sérülés akár el is kerülhető.

Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa és Óberling József rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Fotós: police.hu

Az idei évben már két alkalommal tartott a rendőrség Magyarország egész területén a passzív biztonsági eszközök – a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak – szabályszerű használatára irányuló közúti ellenőrzés-sorozatot. A rendőrök 34 351 alkalommal tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását, túlnyomórészt – 26 945 esetben – a járművezető nem kapcsolta be a biztonsági övét. A gyermekbiztonsági rendszert 524 esetben nem használták, míg 109 motorkerékpáros/segédmotoros kerékpáros bukósisak nélkül közlekedett.

Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa elmondta, hogy a figyelemfelhívó kampánynak aktív részesei kívánnak lenni, mert naponta szembesülnek azzal, hogy milyen állapotban kerülnek be hozzájuk a gyermekek, akik egyáltalán túlélik a baleseteket. Szomorúnak tartotta azt a tényt, hogy ma a modern autók és gyermekülések számtalan, és életkorhoz igazodó lehetőségének ellenére még mindig életüket vesztik a gyermekek, vagy élethosszig tartó nyomát viselik a testükön a közlekedési balesetnek.