A helyszínre érkező nyomozóknak azt is elárulta a sértett, hogy a kisteherautó ajtaját ugyan bezárta, de az ablakot kissé lehúzva hagyta, így történhetett meg a baj: alig fél órára hagyta magára a járművet, de ez idő alatt valaki kivette a kesztyűtartóból az ott tárolt iratait és közel fél millió forintját – írja a police.hu.

A rendőrök forró nyomon kezdhették meg az adatgyűjtést, amelynek eredményeként harminc percen belül meg is találták és elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 28 éves kiskunfélegyházi férfit. Nem tagadta a bűnelkövetést: elmondta, hogy korábban áldozatánál dolgozott, akiről tudta, hogy a járműben tárolja a tárcáját, és abban pénz is szokott lenni. Ahogy az utcán autózott, véletlenül meglátta volt munkaadója kocsiját, és az az ötlete támadt, hogy ellopja az értékeit. A lehúzott ablak hívogatta is a tolvajt; a sértett akaratán kívül meg is könnyítette az elkövető dolgát, aki a lehúzott ablakhoz egy vasvödörre állva fért hozzá.

A kiskunfélegyházi rendőrök a férfit lopás miatt őrizetbe vették és kezdeményezik a letartóztatását.

Forrás: police.hu

A bajai nyomozók szintén gyorsan intézkedtek egy lopási ügyben, ahol a sértett boltban felejtett pénztárcáját vitte el egy idegen. A 19 éves sértett vásárlás után a pulton hagyta az értékeit, a tárcát pedig valaki pillanatok alatt ellopta onnan. A bűntény elkövetője azonban csak pár percig örülhetett zsákmányának; huszonöt perc múlva már igazoltatták a rendőrök azt az 59 éves bácsalmási lakost, aki ellopta a fiú dolgait. A lopás gyanúsítottját kihallgatását követően szabadon bocsátották, ő jelenleg szabadlábon védekezhet.

A rendőrség azt kéri, hogy értékeik védelmében fogadják meg a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsait:

Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le a táskáját, pénztárcáját a pultra, illetve az értékeit ne hagyja egy pillanatra sem a bevásárlókocsiban vagy a kosárban!

A pénztárnál történő fizetéskor mindig legyen körültekintő: a PIN kódját ne tegye mások számára láthatóvá, hozzáférhetővé! Készpénzzel történő fizetés esetén csak annyi pénzt vegyen elő, amennyi szükséges!

Az autóban ne tartson értékeket!

Ha az autóját elhagyja, mindig győződjön meg róla, hogy azt bezárta, az ablakokat pedig felhúzta!

Ha mégis megtörtént a lopás, kérik, hogy azonnal értesítse a rendőrséget személyesen vagy a 112-es központi segélyhívó számon!