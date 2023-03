Bács-Kiskun vármegyében hétfő reggel az oktatási intézményekbe gépkocsival érkező szülőket és gyermekeiket ellenőrizték a rendőrök – írja a police.hu. Ha mindent rendben találtak az egyenruhások, akkor egy csokival jutalmazták a szabálykövetőket. Az egyórás akcióban 47 gyerek nem használta a biztonsági övet. Sőt volt olyan autó is, mely gyermekülés nélkül szállította a kiskorút. Ezekben az esetekben az akció keretén belül a rendőrök csupán figyelmeztették a szabályszegőket és elmagyarázták a biztonsági eszközök szerepét a közlekedésben. Azt is elmondták, hogy 1 hét múlva ismét visszatérnek, de ekkor már azt ellenőrzik, hogy ezen hiányokat sikerült-e pótolni. Akik a felhívás után is inkább veszélybe sodorják saját, vagy gyermekük testi épségét – azáltal, hogy nem használnak biztonsági eszközöket, – büntetést szabnak ki.