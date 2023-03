Az elkövetők nem dolgoztak tisztán, sokszor csendben sem, ám legtöbbször igen csekély nyomot hagytak, a kifosztott, meglopott, elsősorban külföldi áldozatok pedig főként utólag, ébredés után szembesültek az akár órákkal korábban okozott kárukkal. Bűnügyi portyákat szerveztek, visszatérően ellenőriztek, de nem sikerült a tetten érés. Miután feltűnt az autópályák, gyorsforgalmi utak pihenőiben tavaly nyár óta végrehajtott bűncselekmények sorozatjellege és egyazon csapathoz való köthetősége, a magányos tettesekből, elszigetelt esetekből szervezett bűnbanda és vármegyehatárokon átívelő, legalább 50 ügyből álló sorozat vált – közölte a rendőrség.

A Pest vármegyei bűnügyesek egy kézbe gyűjtötték az azonosnak tűnő, korábban már felfüggesztett, vagy még folyamatban lévő nyomozások iratait. A Fejér, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegyét érintő ügyekben addig beszerzett adatokat összevetették, kapcsolódási pontokat, azonos, több helyszínen is előforduló nyomokat gyűjtöttek, szűrtek, szűkítettek, bővítettek, elemeztek, értékeltek.

A rendőrség levont következtetései alapján – hetekkel később – a fantomokat egyre-másra meg tudták személyesíteni, az azonosított tettesekre dolgozva a csapat tagjait bővíteni tudták, amellyel aztán a bűnügyek száma is gyarapodott.

Az országúti fosztogatók névvel illetett banda tagjainak azonosításához, felkutatásához és elfogásához minden érintett vármegyében dolgozó rendőr hozzátett valamit, sőt, a kezdetektől szoros, sokszor jelenléti ügyészi felügyeletet biztosított a Kecskeméti Járási Ügyészség vezető ügyésze és munkatársai. Heteken, hónapokon át tartott, gyakorlatilag vállvetve a munka: minden lehetséges módon és eszközzel, egymást segítve és kiegészítve gyűjtötték a bizonyítékokat, amelyekkel kikezdhetetlenné tették a gyanúsítást, valamint a rajtaütés utánra tervezett, személyi szabadság korlátozására vonatkozó ügyészi indítványokat.

Az akciót megtervezték, előkészítették, majd 2023. február végén végrehajtották. A tettesekkel ellentétben a realizálásban résztvevők tisztán dolgoztak, a legkevésbé sem csendben – nem lehetett nem észrevenni őket.

Mivel nem egy címre, nem egy emberért és nem is kispályásokért indultak, a Pest vármegyés rendőrökön kívül Fejér, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei, illetve érdi támogató egységek, a Készenléti Rendőrség bevetéstámogatói, valamint a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei is gyülekeztek a hajnali eligazítás Bács-Kiskun vármegyei helyszínén, ahogyan a kecskeméti vezető ügyész is.