Hatalmas károkat okoz az erős szél Csávolyon is

Fotós: Pozsgai Ákos

Csávolyon kerítést és kaput döntött romba egy tövestől kidőlt hatalmas fenyőfa a Rákóczi utcában az utcai villanyvezetéket és kábeltévé hálózatot, és több villanyoszlopot is magával rántva. Személyi sérülés nem történt, ám az anyagi kár azonban komolynak mondható. Szombat délután az ott lakók még várták a tűzoltókat és a szolgáltató cégek munkatársait, hogy felszámolják a károkat és helyreállítsák az áram és kábeltévé szolgáltatást.

Tataházán, a Kossuth utcán dőlt ki egy fenyőfa gyökerestől ledöntve a mellette álló kerítést, néhány száz méterrel arrébb egy másik fenyőfa is rádőlt a közelben húzódó villamoshálózatra. Úttestre dőlt egy fa a Bácsszőlősre vezető úton is, mindhárom helyen a bácsalmási önkormányzati és önkéntes tűzoltók avatkoztak be.

Jánoshalmán, a Bajai úton dőlt a kerékpárútra egy családi ház téglakerítése, itt sem sérült meg senki, a házban élő idős nő hozzátartozói takarították le a kerékpárútról a törmeléket.

Egy téglakerítést is kidöntött a vihar Jánoshalmán

Fotós: Pozsgai Ákos

Tataháza és Mélykút között a magasfeszültségű vezetéket szakította le a 80 kilométer/órás sebességgel süvítő szél, Mélykúton a Jánoshalmára vezető út mellett szintén magasfeszültségű vezeték szakadt le. Mindkét helyen az áramszolgáltató munkatársai dolgoztak a műszaki hiba elhárításán.

Kiskunhalason is rengeteg munkát adott a viharos szél a tűzoltóknak és a Városgazda Zrt. munkatársainak, fákat csavart ki tövestől, az viharos erejű szél. A Petőfi utcában egy fa dőlt az útra, a Kollmann utcában, az Eperd utcában és a Munkácsi utcában is fák dőltek ki és faágak szakadtak le. A Zsanára vezető úton is be kellett avatkozniuk a halasi hivatásos tűzoltóknak és jókora faágak zuhantak a járdákra a lakótelepeken több helyen is.

A halasi tűzoltók besegítettek a kalocsai viharkárok felszámolásában is.