Egy 19 éves fiatal közlekedett 2022. augusztus 11-én délben Kunadacs külterületén – az 5211-es számú úton – egy személyautóval – számolt be a police.hu. A férfi mellett ült a barátnője, egy 18 éves helybéli lány, aki menet közben elkérte a sofőr telefonját. A fiú át is adta a készüléket, majd egy kis idő múlva rápillantott a barátnője kezében lévő mobilra. Egy szempillantás elég volt, és már meg is történt a baj. Az autó lement az útpadkára, és mire a sofőr korrigálta volna a manővert, már a vízelvezető árokba hajtott, ahol egy fának csapódott. A balesetben a fiú könnyebben sérült, de a fiatal lány súlyos sérülést szenvedett.

A rendőrök az autóvezetőt közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A gyanúsított elismerte hogy hibázott, és a balesetet pillanatnyi figyelmetlensége okozta. Azt is elmondta, hogy szerencsére a biztonsági övük be volt kötve, ezt az életmentő mozdulatot soha nem mulasztja el.

A baleset körülményeit a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályának munkatársai kivizsgálták, és a nyomozást befejezték. Az ügyet átadták az illetékes ügyészségnek.