A gyanú szerint a férfi 2022 novemberétől 2023. február 13-ig szinte napi rendszereséggel, a hajnali órákban járta az erdőket, ahol felpakolta kocsijára a már mások által kitermelt faanyagot. Ezeket rendszerint még aznap, magánszemélyeknek adta el. A férfi a gyanú szerint közel 30 köbméter fát hordott el az erdőkből – számolt be a police.hu.

A bajai rendőrök a nyomozás során beszerzett adatok és információk alapján beazonosították a 63 éves férfit, akit hétfőn kora hajnalban – a Bács-Kiskun VMRFK Közterületi Támogató Alosztály munkatársainak segítségével – Vaskút belterületén fogtak el, miközben éppen a lopott fát szállította az aktuális vevőjének.

A férfit gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök a lopások miatt. A férfi a bűncselekmények elkövetését elismerte. A nyomozók előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

A Bajai Rendőrkapitányság munkatársai továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a külterületeken élők biztonságára és az itt elkövetett bűncselekmények megelőzésére. A rendőrök a jövőben is közös szolgálatokat látnak el a helyi polgárőrséggel és a városrendészet munkatársaival, ezzel is biztosítva a peremvidéken élők nyugalmát és vagyonbiztonságát.