A Készenléti Rendőrség Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály szegedi osztálya, a Készenléti Rendőrség Bevetést Támogató Osztályával, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTA egységével, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaival közösen nagyszabású akciót tartottak 2023. február 22-én. Egyszerre egyidőben 12 helyszínen realizáltak. Egy kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható szegedi csapat tagjait fogták el, majd a lakásukat is átkutatták – közölte a rendőrség.

A rendőrök leginkább szegedi lakcímeket vizsgáltak át, de egy Bács-Kiskun vármegyei lakáshoz is kivonultak. A hajnali rajtaütés során összesen több mint 50 kilogramm kábítószer került elő a nyolc férfi lakásaiból. A nyomozók különböző kábítószereket találtak, kannabisznövényt, kokaint és amfetamint is, de különböző gyanta- és olajszerű anyagokat is lefoglaltak, amik a kannabiszfeldolgozás egyéb végtermékei. Ezen kívül rátaláltak még csomagolóanyagokra, porciózáshoz használatos mérlegekre és hőhegesztő eszközökre is.

Mint írják, az akcióval a KR NNI szegedi egysége összesen több mint 41 ezer adag kábítószer piacra kerülését akadályozta meg, aminek feketepiaci értéke legkevesebb 143 millió forint.

Vagyonvisszaszerzés keretében a nyolc férfitől a KR NNI lefoglalt 10 és fél millió forint készpénzt, nagyértékű karórákat, két autót, valamint több millió forint értékű kriptovalutát is.