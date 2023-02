Frissítve (21.49):

Információink szerint Budapest felé haladt a szürke kocsi, amikor vezetője meg akart fordulni a 2x2 sávos főúton a záróvonalat is figyelmen kívül hagyva. A szabálytalan fordulás közben azonban összeütközött a mögötte szabályosan érkező fehér autóval. Úgy tudjuk, hogy a szürke kocsiban egyedül lévő férfit a tűzoltók csak feszítővágó segítségével tudták kiszabadítani, majd a mentők őt, és a vétlen fehér autót vezető nőt is kórházba szállították. A tűzoltók a járműveket áramtalanították, az érintett útszakaszt egy időre teljesen lezárták. A balesettől néhány méterre, korábban már halálos baleset is történt.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Korábban írtuk:

Két gépkocsi karambolozott az 5-ös főút 80-as kilométerszelvényénél, Kecskemét térségében. A járművekben csak a vezetők utaztak, egyikük beszorult, a kecskeméti hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak, teljes útlezárás mellett végzik a beavatkozást – közölte a katasztrófavédelem.