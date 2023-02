Frissítés (14:50):

A balesetnek a jánoshalmi polgármester is részese volt. A polgármester hírportálunknak elmondta, hogy forgalmi okok miatt lassított, amikor egy mögötte érkező román rendszámú autó hirtelen fékezett és áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező személyautóval, majd nekivágódott a jánoshalmi polgármester autójának is. Szintén szemből érkezett egy másik autó is, amelyik letért az útról, és egy fának ütközött.

Információink szerint a jánoshalmi önkormányzat autóját Czeller Zoltán polgármester vezette, úgy tudjuk sem a városvezető, sem utasa nem sérültek meg a balesetben.

Fotós: Pozsgai Ákos

Korábban írtuk:

Három személyautó karambolozott az 54-es főút 30-as kilométerénél, Bócsa térségében. Az ütközés következtében az egyik gépkocsi egy fának csapódott. A helyszínre riasztott kiskunhalasi és kiskőrösi hivatásos, valamint soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket, valamint egy embert feszítővágó segítségével kiszabadítanak. A beavatkozást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A balesethez a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 2023. február 21-én 13 óra 30 perc körül az 54-es számú főút 30-as kilométerénél – Fischerbócsa térségében – két jármű frontálisan összeütközött. Az egyik autó sofőrje a karambol során olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette, további két ember megsérült. Egy harmadik személykocsi is érintett a balesetben; ennek a sofőrje elkerülte ugyan a járművekkel való ütközést, de amikor a kormányt félrerántotta, nekiment egy fának – írja a police.hu.

Jelenleg teljes útlezárás mellett helyszínelnek a rendőrök, de az érintett útszakaszon található parkolón keresztül a forgalom lassú, de folyamatos.

