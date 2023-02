Ahogy már korábban beszámoltunk, tavaly augusztus 9-én, egy akkor 16 éves fiatalt vettek őrizetbe a Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai. A rendőröknek nem először akadt dolguk a kamasszal, ugyanis számtalanszor azonosították már a bűncselekmény feltételezett elkövetőjeként. A tolvajjal szemben több eljárást is folytattak – írja a police.hu.

Összesen hat bűncselekmény miatt vonták felelősségre. Két étterembe is betört, azonban üres kézzel kellett távoznia: egyszer a riasztó zavarta meg, máskor pedig a kassza feltörésével gyűlt meg a baja. Emellett gyermekbiciklit lovasított meg egy lépcsőházból, de olyan is előfordult, amikor áldozata könnyelműségét használta ki, és nyitva felejtett házból vagy kocsiból tett szert tucatnyi holmira. Máskor a tulaj kapta rajta, amint próbálta ellopni a kerékpárját, ezért onnan is sietősen távozott.

A kecskeméti nyomozók kihallgatták a fiatal tolvajt, aki elismerte a bűncselekmények elkövetését. A napokban befejezték az ügy vizsgálatát, az iratokat pedig vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek.