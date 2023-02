Mint arról beszámoltunk, pénteken összehangolt akciót tartott öt polgárőr egyesület – a Kadafalvi, a Helvéciai, a Ballószögi, a Hetényegyházi és a Hírös Polgárőr Egyesület – a rendőrséggel és városrendészettel. A résztvevő egyesületek illetékességi területén és külterületen járőröztek a hatósággal közösen. Mint kiderült, a szervezők a lehető legjobban időzítették az akció napját, hiszen ennek köszönhetően valószínűleg megmenekült egy élet. Aznap délután ugyanis eltűnt egy idős asszony Ágasegyháza külterületén, a család tanyájáról. Erről családja tett bejelentést a rendőrség felé és az akcióban résztvevő összes járőrcsoport nagy erőkkel, két rendőrautóval és nyolc polgárőr autóval keresni kezdte a hölgyet a földutas, fás területen – számolt be Koskár József, a Kadafalvi Polgárőr Egyesület polgárőre, aki a rendőr járőrtársával elsőként ért a bejelentés helyszínére, és azonnal keresni kezdték az eltűntet, miközben folyamatosan érkeztek az akcióban résztvevő polgárőr-rendőr járőr csoportok.

Mintegy két órás kutatás után a rendőrök és a polgárőrök együtt találták meg a hölgyet az ágasegyházi külterületén, a Szabó Sándor telep környékén.

Fajka László őrnagy, a Kecskeméti Rendőrkapitányság Körzeti megbízotti alosztályának vezetője is hangsúlyozta, hogy azért volt eredményes és gyors a keresés, mert az akciónak köszönhetően nagy számban tudták keresni az idős hölgyet. Mivel nagyon nagy területről van szó, ha nincs a 10 járőrcsoport, akkor tragédia is lehetett volna az eltűnésből, hiszen mire megtalálták, már besötétedett és az éjszakai hideg is csökkentette volna a túlélés esélyeit. – Mi úgy könyveltük el, hogy közös erővel életet mentettünk pénteken – hangsúlyozta az őrnagy.

A pénteki együttes akció az elmúlt évek talán legmozgalmasabbja volt: az eltűnés és sikeres életmentés mellett a rendőrök és a polgárőrök a Malom központban kitört verekedésnél is intézkedtek.