A bűncselekmények áldozatainak világnapján, február 22-én a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya közösen szervezett bűnmegelőzési programot. A könyvtár által meghirdetett eseményen az időskorúak számára bűnmegelőzési szakemberek mutatták be azokat a veszélyforrásokat, amelyek a mindennapjaik során, valamint az internet világában leselkednek a gyanútlan áldozatokra – közölte a rendőrség.

Az érdeklődők tanácsokat kaptak arról is, hogy „nem mindenki az, aminek látszik” – azaz fontos téma volt, hogy biztonsággal kiket engedhetnek be a lakásukba. Prevenciós ötletek hangzottak el az online csalások megelőzésére, az internetezőket fenyegető veszélyforrások kiküszöbölésére. Információkat kaptak arról is, ha bűncselekmény áldozatává váltak, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget. Az előadók ismertették a 112-es általános segélyhívó használatát, illetve az áldozatsegítés lehetőségeit és formáit.

Az interaktív program során a hallgatóság több olyan gyakorlati ajánlást kapott, melyek hasznosításával elkerülhető az áldozattá válás: