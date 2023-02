A bugaci körzeti megbízottak és a helyi polgárőrök az illetékességi területükön található tanyavilágban járőröztek szombaton. Nemcsak a házakban élő időskorúakat látogatták meg, hanem a lakatlan ingatlanokat is ellenőrizték. Az egyenruhások megnézték azt is, hogy a szépkorúak rendelkeznek-e a fűtéshez szükséges tűzifával. A felkeresett időskorúaknak szükség esetén a tűzifát is felhasogatták és bekészítették a házakba – közölte a rendőrség.

A külterületen élők szívesen fogadták a segítő szándékkal érkező látogatókat és beszélgettek a mindennapjaikról. Az egyenruhásoktól hasznos tanácsokat is hallhattak, hogy mit tehetnek a tulajdonosok saját biztonságuk és értékeik megóvása érdekében, illetve szükség esetén kitől kérhetnek segítséget.

Mint írják, a rendőrök továbbra is fokozottan figyelnek a külterületen élőkre.