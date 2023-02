Egy aggódó férfi tette bejelentést csütörtökön este a Kecskeméti Rendőrkapitányságra arról, hogy gyanús hangokat hallott a szomszédságában lévő lakatlan épületből. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek és néhány perc elteltével egy nőt és egy férfit fogtak el akik épp a tetőszerkezetet bontották – közölte a rendőrség.

A páros az egyik ajtót befeszítve jutott be az ingatlanba, majd a magukkal vitt szerszámokkal egyből neki is láttak a „munkálatoknak”. A szemfüles szomszédnak és a gyors rendőri reagálásnak hála nem tudtak jelentős kárt tenni a tetőben a tolvajok. A kecskeméti 44 éves férfit és 33 éves nőt őrizetbe vették. A nyomozók vizsgálják, hogy elkövettek-e más bűncselekményt is az elmúlt időszakban.