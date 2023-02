A járványügyi veszélyhelyzet biztos pontja volt az Operatív Törzs hétköznapi sajtótájékoztatója, melynek révén mindenki megjegyezte magának arcát, öblös hangját és nevét. Gál Kristóf, aki nyolcgyermekes családba született, korábban úgy nyilatkozott a baon.hu-nak, hogy gyerekkorában színész vagy rendőrnyomozó akart lenni. Végül mindkét gyerekkori elképzelése valóra vált. 2003-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, majd négy esztendőn át az Egri Gárdonyi Géza Színházban koptatta a világot jelentő deszkákat, A párnaember című Martin McDonagh-darabban rendőrt alakított. Lassan ért meg benne a döntés, inkább nyomozóként szolgálna, ahogy azt korábban elgondolta, és 2007-ben közalkalmazottként lett az I. Kerületi Rendőrkapitányság vizsgálati alosztály munkatársa. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskola rendőrszervező képzését, és 2008-ban vált hivatásossá. 2010-től életvédelmi főnyomozó volt a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon – bábszínész felesége a Ciróka Bábszínházban kapott munkát –, így kerültek Kecskemétre. Később megyei rendőrségi szóvivő is volt, és hat éve ő az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

– Azért is esett különösen jól, hogy a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének elnöke és tagjai most engem tartottak méltónak a Szavak Embere Díjra, mert a pályatársak elismerése komoly szakmai visszajelzés, hogy kommunikátorként jól teszem a dolgomat.

Orodán Sándor elnök a méltatásában úgy fogalmazott, Magyarországon jómagam volnék a legszebben beszélő szóvivő – válaszolta megkeresésünkre.

– Ebben a díjban benne lehet az is, hogy hónapokon át adtam keretet az Operatív Törzs sajtótájékoztatóinak – nyilatkozta Gál Kristóf a Zsaru Magazinnak.

Néhai Lasz György nyugalmazott ezredes, az In-Kal Security cégcsoport alapítójának gyerekei hívták életre a rendészeti kommunikációs díjat, amelyet Fedor Rita őrnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának munkatársa vehetett át.

– Két kérdés villant át az agyamon, miközben a meglepetésem átváltott megilletődöttségbe: engem itt, a végeken jegyeznek Budapesten? Illetve az, hogy mit vegyek fel – idézte fel Fedor Rita.

– Megilletődötten érkeztem a szóvivőbálba, és meghatottan tapasztaltam, hogy ebben a közegben nem vagyok ismeretlen. Többen is megjegyezték, amikor köszönésnél bemutatkoztam, hogy erre semmi szükség, mert tudják, ki vagyok. Olyat is mondtak, hogy „tetszik, amit csinálsz”. Komfortérzetemet fokozta, hogy Tarczy Gyula személyében a Nyíregyházi Televízió főszerkesztője volt az egyik házigazda, a díjátadáskor ő mutatott be. Megtisztelő volt, hogy néhai Lasz György nyugalmazott ezredes kisebbik fia, Zoltán is gratulált. Nagy becsben őrzöm az oklevelet és a gravírozott aranyórát, amelyek megkoronázták az estémet – mondta.