A vádirat szerint a négy helybéli férfi évek óta Baja központjában a nyílt utcán, egy áruház előtt végeztek valutaváltást. Tevékenységük olyan közismert volt a városban, hogy több ügyfelük is hallomásból szerzett tudomást az illegális pénzváltási lehetőségről és annak helyéről. Az elkövetők valutakészletében az euró és a forint mellett a szerb dinár és a bosnyák márka is megtalálható volt. A négy vádlott 2021. december 8. és 2022. március 8. napjai között összesen 23 személynek váltottak pénzt, közülük többen is visszatérő ügyfeleik voltak.

Volt olyan személy, aki elmondása szerint az elmúlt 3 évben 30 alkalommal is járt a vádlottaknál.

A férfiak a valutaváltást magánszemélyként rendszeresen és nyereségszerzés érdekében folytatták, ezzel azonban megszegték a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény előírásait, amelynek értelmében a pénzváltási tevékenységet, mint kiegészítő pénzügyi szolgáltatást csak a Magyar Nemzeti Bank engedélyével rendelkező jogi személy végezheti, azaz magánszemélyek által nem végezhető tevékenység.

Az ügyészség a négy férfit jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettével vádolja és három vádlottal szemben pénzbüntetés, míg a büntetett előéletű társukkal szemben a pénzbüntetés mellett közérdekű munka büntetés kiszabását is indítványozza. Bűnösségükről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.