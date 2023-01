Frissítve (10.31):

A helyszínre mentők is érkeztek, információink szerint akkor keletkezett a tűz, amikor az házban élő asszony benzinnel begyújtott. Két gyermek is az épületben volt, úgy tudjuk, hogy nem sérültek meg, az édesanyát azonban a mentők a kiskunhalasi kórházba szállították megfigyelésre.

A helyszínen a közműszolgáltató-cég munkatársai mellett, akik lekapcsolták az áramszolgáltatást, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság bűnügyi helyszínelői is jelen voltak, a tűzeset pontos körülményeit szakértők vizsgálják.

Korábban írtuk:

Több helyiség is égett egy harminchat négyzetméteres, kiskunhalasi házban. A Téglagyári közben felcsapott lángokat a kiskunhalasi és a kiskunmajsai hivatásos tűzoltók oltották el, két vízsugárral. A rajok az épületből kihoztak egy felhevült gázpalackot is, amelyeket visszahűtöttek. Az egységek az utómunkálatokat végzik. A helyszínre a mentők is kiérkeztek – közölte a katasztrófavédelem.