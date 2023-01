A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt héten negyven anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt – írja a police.hu.

18 olyan karambol volt, amely sérülést eredményezett. Ezekben a balesetekben nyolcan súlyosan, további tíz ember pedig könnyebben sérült. Az ittas vezetők száma a korábbi időszakhoz képest ismét növekedést mutat, ugyanis az egyenruhások előző héten 29 olyan sofőrt szűrtek ki a forgalomból, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak.

Előző héten csökkenő tendenciát mutatott a gyorshajtók száma. A hétfőtől vasárnapig tartó időszakban 737 sofőr lépte túl a megengedett sebességhatárokat, ami 151 gyorshajtóval kevesebb, mint az ezt megelőző héten. Akadt azonban most is olyan sofőr, aki a megengedett sebességhatár több mint kétszeresével közlekedett. Őt Kiskőrös belterületén fülelték le, amint 50 kilométer per óra helyett 110 kilométer per órával hajtott. A sofőr 130 ezer forint összegű pénzbírságra számíthat, ha megállították volna 6 büntetőpontban is részesül.

A vármegye közlekedési szakemberei – a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében – több alkalommal szerveztek akciót az ittas vezetők kiszűrése érdekében.

Emellett vármegyeszerte fokozott rendőri ellenőrzést tartottak, amely keretében azokat a közlekedőket is figyelték, akik nem álltak meg a STOP táblánál. Ennek eredményeként 87 olyan sofőrrel szemben intézkedtek, akik figyelmen kívül hagyták a részükre kihelyezett „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla utasítását.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a következőkre hívja fel a közlekedők figyelmét:

A KRESZ egyértelműen kimondja, hogy a STOP táblánál minden esetben meg kell állni! Az „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél – a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt, ennek hiányában az útkereszteződésbe való behaladás előtt – meg kell állni, és a védett úton érkező jármű részére elsőbbséget kell adni. Aki ezt a szabályt megszegi nem csak a saját életét, de másokét is súlyosan veszélyezteti. Egy védett úton közlekedő járművezető ugyanis nem számít arra, hogy egy útkereszteződésben nem kapja meg az elsőbbséget, és a váratlan szituációban máris elkerülhetetlen a tragédia.

A rendőrség óva inti a járművezetőket, és felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a közúti közlekedési szabályokat mindig tartsák be. Továbbá hozzáteszik, hogy az elsőbbségi jog megsértése továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok, ezért senki se kockáztasson, hogy mindenki hazaérjen.