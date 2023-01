Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a büntetett előéletű, helybéli vádlott az interneten feladott hirdetésében mobilházak és -garázsok építését, illetve eladását vállalta. Az elkövető hirdetésére 2021 júniusa és szeptembere között 39 sértett jelentkezett. A férfi a munkák elvégzéséhez mindenkitől előleget, foglalót, vagy a vételár előre történő kifizetését kérte. A sértettek közül 37-en, fejenként 81.000 és 2.500.000 forint közötti összegeket adtak át, vagy utaltak át a férfinak – tájékoztatott Dr. Kövecs Máté, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvívője.

A vádlott a hirdetésével és a pénzek elkérésekor tévedésbe ejtette a sértetteket, mert a megrendelt munkákat nem akarta elvégzeni, illetve a megrendelt terméket nem akarta leszállítani. A vádlott összesen több mint 14 millió forintot csalt ki a sértettektől. Az így okozott kárból alig egy millió forintot térített meg.

Korábban megírtuk azt is, hogy a vádlott 2020 májusában, 2021 júniusában és szeptemberében is átvett 1-1 autót javítás céljából. Ebből két esetben alkatrészekre és javítási költségre hivatkozással előlegeket is átvett, azonban a javítást egyik esetben sem végezte el, sőt a 2020 májusában javításra rábízott gépjárművet egy autóbontóban értékesítette.

Az ügyészség a vádlottat 41 rendbeli csalás és egy rendbeli sikkasztás bűntettével vádolja, ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását, valamint a sértetteknek okozott kár megtérítését indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.