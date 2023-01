Egy kunszállási nő hétfőn 18 óra körül bejelentette a rendőrségen, hogy a bekerítetlen tanyája udvaráról elvitte valaki a kerékpárját. Ezzel egyidőben a polgárőröknek is szólt. Egyikük felvette a kapcsolatot a helyi körzeti megbízottal, aki azonnali örömhírrel tudott szolgálni: a bicikli már előkerült.

Kiderült, hogy egy autós bejelentést tett a tevékenység-irányítási központba, mert egy férfit látott az autópályán kerékpározni, nem messze a lopás helyszínétől. A vármegyei autópálya alosztály munkatársai azonnal a veszélyes mutatvány elkövetőjének keresésére indultak, bízva abban, hogy a gyorsaságuk akár életet is menthet, hiszen a sztrádán biciklizni nem csupán tilos, hanem életveszélyes is – számolt be a police.hu.

Szerencsére rövid időn belül megtalálták azt a lengyel férfit, aki éppen a lerobbant kamionjához kerekezett a lopott kerékpárral. A 30 éves külföldi nem adott arra magyarázatot, hogy került hozzá a kétkerekű, de elismerte, hogy ő tulajdonította el. A kerékpárt tulajdonosa azonnal visszakapta.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság bűnügyi munkatársai a lengyel sofőrt lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A vizsgálók kezdeményezik a férfi bíróság elé állítását.