Bölcskei Martin bajai mentő­ápolóról már mi is többször írtunk, így olvasóinknak nem lehet ismeretlen a neve. A fiatal mentőről először 2020-ban írtunk, amikor országos fitnesz- és testépítő bajnokságon vett részt, amelyről aranyéremmel tért haza. Később pedig beszámoltunk, hogy Martinnak, nem csak az életmentés és a testedzés a fontos, hanem a mentett macskák örökbefogadását is támogatja.

Csütörtökön a Országos Mentőszolgálat közösség oldalán számolt be arról, hogy a bajai mentőápolót egy ittas 40 év körüli férfi megtámadta a hét elején. Ám nem jó emberrel kezdett, hiszen Bölcskei Martinba, az ország egyik legkisportoltabb mentőápolójába kötött bele ellátása közben. Martin ráadásul az Országos Mentőszolgálat sportegyesületének testépítő szakosztályát is vezeti, példás nyugalommal kezelte a helyzetet, azonban szállítás alatt mégis megsérült az egyik ütés kivédése során. A férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők, ahol végül a bajai mentőápoló könnyebb sérülését is ellátták.