A legtöbb fakivágás a Sáros és a Polgár utca mögött, a Dong-ér-völgyi út melletti csatorna zöld területén történt, csak itt eddig nyolcvanhat darab szil, fűz és nyárfa kivágott nyomaira bukkantak a mezőőrök és a városi főkertész. Ennél azonban jóval többet gyanítanak a szakemberek, mert a lápos, sáros területen nem mindenhova tudtak bejutni a magas vízállás miatt és az illegálisan elhelyezett szeméthalmok miatt.

Az Erzsébet királyné tér erdős részéből is tizenhárom darab akácfát kivágtak, valamint a Határ úti lőtérről is két darab akácot vittek el. A számszerűen regisztrált kivágott és ellopott fák értéke – zöldfelületi értéken, átlag húsz éves korral számolva – mintegy hét millió forint. A mezőőrök és a főkertész is ennél azonban még nagyobbra becsülik az fatolvajok által okozott kárt.

– A legtöbb helyen kézi fűrésszel és baltával esetek neki a fáknak, sok helyen teljes facsoportok tűntek el, amit azóta feltehetően eltüzeltek.

– magyarázta hírportálunknak Greguss Viktor városi főkertész, aki a Sáros és a Polgár utca mögötti területen mutatta meg a barbár pusztítás nyomait. Több helyen látható, hogy a fatolvajok rendszeresen visszajárnak, mert korábban csonkolt fákat is lehetett látni a gyommal benőtt területen.

A legtöbb helyen kézi fűrésszel és baltával estek neki a fáknak

Fotós: Pozsgai Ákos

Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző azt mondta, hogy száz jogtalanul eltulajdonított fa ügyében Fülöp Róbert polgármester az önkormányzat nevében a bűntetőeljárásról szóló törvény ide vonatkozó szakasza alapján feljelentést tett a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságon.

A Dong-éri út melletti területen a falopáson kívül az ismét újra termelődő nagy mennyiségű illegálisan lerakott hulladék is gondot okoz, melynek eltakarítása újabb milliós nagyságrendű kiadást jelenthet az önkormányzatnak, korábban ugyanis erről a területről már több alkalommal is elszállította az önkormányzat az összehordott szemétkupacokat. A felszámolása sürgető lenne azért is, mert egyre több környéken élő jelezte már az önkormányzat és a Városgazda Zrt. felé, hogy patkányinvázió közeli állapot uralkodik a környék utcáin.

Egy megkérdezett szakértő szerint érdemi védekezés a rágcsálók ellen csak a rendrakás után a rend fenntartása lenne, a jelenlegi körülmények között a rágcsálóírtás csak pénzkidobás lenne.