A város önkormányzatának gazdasági társasága, a Vadkert Komszolg Kft. tudatta közösségi oldalán, hogy ismeretlen tettesek megrongálták és felgyújtották a buszmegálló mellett található nyilvános illemhelyet, ezért ideiglenesen be kellett zárni.

– Hálásak vagyunk annak a busszal utazónak, aki észrevette a tüzet és rögtön hívta a tűzoltókat, akik a buszmegállótól alig egy sarokra vannak és gyorsan odaértek. Pillanatok alatt egy vízsugárral el tudták oltani a két helyen is megrakott tüzet. Ha az ajtó elkezd égni, akkor sokkal nagyobb lett volna az anyagi kár – nyilatkozta a baon.hu-nak Schnürlein Andor, a Vadkert Komszolg Kft. ügyvezetője.

A cégvezető elmondta, hogy néhány csempe durrant el, valamint egy tisztasági festésre volt szükség, így hétfőn újra nyithatott az illemhely.

– Nem elsősorban az anyagi kár, hanem inkább a vele járó bosszúság, ami gondot okozott, és vont el munkaerőt az önkormányzati cégtől

– fűzte hozzá. Emlékeztetett arra, hogy éves szinten jelentős összegű anyagi kárt okoznak az elkövetők, mert szinte folyamatosak a kisebb-nagyobb rongálások, amit helyre kell hozni.

Mióta a buszmegállóból indulnak a vonatpótló járatok, a nyilvános vécé is éjjel-nappal nyitva van, korábban ez nem volt így, az utolsó járat után bezárták a várótermet és a mosdót, majd a hajnali járat indulása előtt fél órával nyitották újra.

A rongálók lefülelését segíti a közeli épület sarkán lévő köztérfigyelő kamera, erre egy tábla is figyelmeztet, igaz, a rongálók ezt sem kímélték, így félig összehajtva árválkodik a közeli oszlopon, így nem minden irányból olvasható. A kamerával egyébként több irányba is lehet pásztázni a területet, úgy tudjuk, hogy a hatóság jó nyomon jár és hamarosan lesz gyanúsított a mostani ügyben is.