A mozgékony szolgálati járműveket az OPSZ Agrárminisztériummal kötött együttműködési megállapodása keretében nyújtott támogatásából szerezte be. Vármegyénkből a Kunbaracsi Polgárőr Egyesület kapta meg a robogót. Fekecs Dénes az átadáson megjegyezte, hogy a polgárőrség mind országos, mind vármegyei szinten jelentős fejlődésen megy keresztül, ami a technikai felszereltség színvonalában is megmutatkozik. Az elektromos robogók modern és kedvezően fenntartható szolgálati járműnek számítanak, ami hozzájárul a napjainkban különösen fontos költséghatékony működéshez is, hiszen használata nem függ az üzemanyagár változásától.