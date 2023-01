Sorban érkeztek a bejelentések üzemanyag – és tanksapkalopásról a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságra 2022 decemberében. Az ismeretlen tolvaj éjszakánként csapott le, és még karácsony, valamint szilveszter napján is „dolgozott”. Pár nap alatt nem kevesebb, mint hat személygépkocsi, két furgon, és egy teherautó tulajdonosát károsította meg. Egyik esetben pedig egy munkagépgépet vett célba, itt a csövet vágta el, hogy hozzájusson több liter benzinhez. Az esetek többségében a kerítést átmászva, telephelyekre ment be az elkövető, de többször lopott családi házak előtt parkoló autókból is – számolt be a rendőrség a police.hu-n.

Az elkövetési módszer azonossága miatt a kiskunhalasi nyomozók sejtették, hogy az esetek összefüggenek és gyanújuk beigazolódott, amikor az adatgyűjtések és a tanúkutatások egy 27 éves férfihez vezettek. A nyomozás során fény derült arra, hogy a férfi a felelős három betörésért is. Egyik esetben egy családi ház ablakát nyomta be, két alkalommal pedig az ajtót feszítette be. Zsákmányai között többek között csaptelepek, horgászfelszerelések, konyhai edények és tányérok szerepeltek. A férfit hétfőn elfogták és őrizetbe vették a kiskunhalasi rendőrök. Kihallgatásán beismerő vallomást tett, a rendőrök kezdeményezik a letartóztatását.

A bűncselekményeknél többször segítsége is akadt: egy 27 éves, egy 40 éves, egy 28 éves és egy 32 éves férfi. Társait kihallgatták a rendőrök, ők jelenleg szabadlábon védekezhetnek.