A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai a passzív biztonsági eszközöket és a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrizték Kecskeméten, az Auchan Áruháznál szerdán. A rendőrök az ittas vezetők kiszűrésére alkoholszondát is alkalmaztak. A három órás akcióhoz a Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság tagjai is csatlakoztak, akik baleset-megelőzési tanácsokkal látták el a közlekedésben résztvevőket. A szabálytalankodók saját bőrükön is megtapasztalhatták a passzív biztonsági eszközök fontosságát, ugyanis lehetőségük adódott kipróbálni egy biztonsági öv szimulátort–számolt be a police.hu.

A szerkezet lényegében egy csúszkára szerelt és biztonsági övvel ellátott autóülés, mely 20-25 kilométer per órára gyorsul, a végén pedig hirtelen „becsapódik”. A résztvevő személy megtapasztalhatja, hogy már egy alacsony tempójú ütközésnél sem lehet esélye kitámasztani magát.

Az ellenőrzés során 37 olyan szabálytalankodóval szemben intézkedtek a rendőrök, akik nem használták a biztonsági övet. Öt sofőrt a kézben tartott mobiltelefon használata miatt büntettek meg. Egy személyt pedig előállítottak, mivel engedély nélkül közlekedett.