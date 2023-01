A Kecskeméti Törvényszék közleménye szerint a férfi kábítószert (extasyt) és pszichoaktív anyagot fogyasztott, majd a a barátnőjével együtt úgy ült autóba, hogy annak 3 éves gyermekét a gyermekülés helyett a pótkerékre ültették. Miután elindultak, a tiszakécskei rendőrök követték őket, azonban a férfi a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem Kiskunfélegyháza irányába menekült. A bódult állapotban lévő férfi a menekülés során 170-180 kilométer/óra sebességgel hajtott lakott területen kívül, valamint több alkalommal is áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ezzel több gépjárművet is megállásra, valamint lassításra kényszerített. Az üldözésbe bekapcsolódott egy másik járőrpáros is, akik szolgálati gépkocsijukkal keresztbe álltak az úton és végül így kényszerítették megállásra a férfit.

A nő a gépkocsi hátsó ülésén elhelyezett pszichoaktív anyagot (dizájner drogot) a melltartójába rejtette, amit a rendőrök megtaláltak nála.

A bíróság a nőt az eljárás korábbi szakában – előkészítő ülésen – jogerősen 6 hónap – végrehajtásban 1 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte.

Az ítélet a férfi tekintetében nem jogerős.