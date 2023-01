Mint arról korábban már mi is beszámoltunk, egy vidáman ugrándozó kislányra figyelt fel Varga-Balog Diána hadnagy, a gyerek az úton, pontosan az úttest közepén sétált. Nem foglalkozott a rá leselkedő veszéllyel.

– Hazafelé tartottam Kiskunhalasról, amikor Jánoshalma belterületén, az egyik kereszteződésnél felfigyeltem egy 5-6 éves kislányra – meséli Varga-Balog Diána hadnagy, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály előadója. – Egyedül volt, az út közepén sétált, vidáman ugrándozott, integetett a járművezetőknek. Bármelyik autós elüthette volna, nagyon veszélyes helyzet volt. Megálltam az út szélén, és odasiettem hozzá. Mivel egyenruhában voltam, mondtam neki, ne ijedjen meg, nem csinált semmi rosszat. Odanyújtottam neki a kezem, ő megfogta, és az autómhoz mentünk. Beszélgetni kezdtem vele, megkérdeztem a nevét, hol vannak a szülei, merre lakik. Szerette volna, ha biztonságban érzi magát, ezért elővette a telefonját, és megmutatta a kislánynak a gyerekei fényképét, akik vele egykorúak lehetnek.

– Hamar feloldódott, elárulta a nevét, de amikor azt mondta, hogy nem Jánoshalmán, hanem Bácsalmáson lakik, nagyon meglepett. Az több mint 10 kilométer. Kérdeztem tőle, hogy került oda. Vonattal? Erre azt felelte, gyalog. Erősen kételkedtem abban, hogy egy kislány gyalog megtett volna ekkora utat. Ő azonban váltig állította, hogy egészen idáig elsétált. Kérdeztem tőle, hazatalálna-e, erre azt felelte, igen. Beültünk az autóba, a kislány pedig lelkesen mondta, mikor merre forduljak. Pár perc után azonban már felmértem a helyzetet, igazából összevissza, céltalanul köröztünk. Mikor rákérdeztem, hogy biztos-e benne, merre kell menni, csak huncutul mosolygott. Tudtam, ebből így nem lesz semmi. Megálltam a Jánoshalmai Rendőrőrsnél, hátha az egyik kolléga felismeri őt, és tudja, kik a szülei. Az addig cserfes kislány az egyenruhás kollégáktól kicsit megilletődött. Sajnos nem ismerték a szülőket, de mindenki kedvesen fogadta. Próbáltak a bizalmába férkőzni, segíteni akartak neki, hogy hazajusson. Az egyik kolléga elment, és vett neki édességet.

Engem el sem akart engedni, kapaszkodott belém. Elhatároztam, addig nem hagyom magára, amíg nem jönnek érte a szülei.

A rendszerben a neve alapján kikerestük az adatait. Megtudtuk, hogy 5 éves, és Bácsalmás a lakhelye. Értesítettük a Bácsalmási Rendőrkapitányságot, majd a helyi járőrök kimentek a megadott címre. Kiderült, hogy bár oda jelentették be, soha nem lakott ott a kislány. Felvettük a kapcsolatot a tevékenység-irányítási központtal, hátha valaki közben bejelentette az eltűnését. Senki nem kereste. Értesítettük a gyermekvédelmi intézetet is, és nemsokára megérkezett annak vezetője. Tőle tudtuk meg, hogy a kislányt nevelőszülőknél helyezték el, és bár korábban Bácsalmáson lakott, tíz napja áthelyezték egy másik nevelőszülőhöz, Jánoshalmára, és sajnos a testvérétől is elszakították.

A nevelőszülők, miután értesítették őket, egy óra múlva érkeztek meg. Elmondták, hogy a játszótérről mentek haza, és a kislány még szeretett volna az udvaron játszani a macskával. A nő bement a házba megfőzni a vacsorát, a kislány pedig kint maradt. A kicsi ezután kimehetett a kapun. A nevelőszülők azt mondták, amikor felfedezték az eltűnését, bár nem jelentették, azonnal keresni kezdték.