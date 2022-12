Árut szállított az egyik kiskunfélegyházi boltba egy 32 éves férfi kedd reggel, és miközben az üzletben pakolt, durranást hallott. Ekkor kirohant az utcára, ahol egy kapucnis férfit látott elrohanni a parkoló teherautója mellől. Az ismeretlen bepattant egy távolabb várakozó kocsiba, amit egy másik kapucnis idegen vezetett, majd nagy gázzal elhajtottak a helyszínről – számolt be róla a rendőrség.

A férfi sejtette, hogy bűncselekménynek volt szemtanúja, ezért még gyorsan felírta a távolodó személyautó rendszámát, majd közelebbről is szemrevételezte a tehergépkocsit.

Gyanúja beigazolódott, ugyanis a jármű ablaküvegét betörve találta, és hiányzott az ülésről a táskája, amiben egy GPS, jégkaparó, autóstöltő és 15.000 forint volt.

A történtekről egyből tájékoztatta a helyi rendőröket, akik a környék térfigyelő kameráinak segítségével rövid idő alatt beazonosították a tolvajokat.

Az egyik elkövetőt, egy 25 éves kunszentmiklósi férfit pár órával később Kecskeméten el is fogták az egyenruhások és őrizetbe vették. Társa után a rendőrök hajtóvadászatot szerveztek, aminek eredményeként szerdán őt is elfogták és őrizetbe vették. A két férfit gyanúsítottként hallgatták ki a lopás miatt és vizsgálják, hogy elkövettek-e más bűncselekményeket is.