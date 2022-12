Az idei nyár emlékezetes tragédiája volt az egy emberéletet követelő, Izsák és Soltszentimre közötti hatalmas területen tomboló erdőtűz, amit 114 szerrel oltottak a tűzoltók. A tűzben leégett Suba József és felesége, Gabriella tanyája, amit röviddel a tűzeset előtt vásároltak.

– Szabadszálláson dolgozom és aznap láttam a nagy füstöt, de nem tudtam, hogy tőlünk ered. Egyszercsak hívtak az El Broncotól, hogy lángokban áll minden náluk és jöjjünk segíteni menteni. Mert az égett először, hiszen azon túl van az a tanya, ahonnan kiindult a tűz. Mentettük a lovakat, a gépeket, közülük nem egy lángolt már. Akkor a rendkívüli szárazság mellett úgy fújt a szél, mint azóta sem, ezért rövidesen belekapott a tűz a mellettünk lévő fenyőerdőbe és pillanatok alatt elért minket is, a tanya pedig rövid időn belül végig égett. Akkora lángok voltak, hogy nem láttuk, milyen magasra csapnak fel, úgy menekültünk el a kollégámmal. Ahogy a lovastanyán elérte a tűz a palackokat, azok felrobbantak és tűzgolyóként repültek szanaszét. Örülünk, hogy megmenekültünk – emlékezett vissza József a szörnyű napra. A házuk teljes egészében odalett, benne mindenük megsemmisült, leégett az állatok hodálya, a 10 évre való tűzifájuk, megégett az egyik autójuk is.

– Az egész életünk odalett. Egy élet munkája vált hamuvá és korommá.

A rózsával befuttatott gyönyörű lugas, amit az erre túrázók is megcsodáltak, bejöttek hozzánk és lefényképezték. A ház mellett minden bútorunk, tárgyunk, iratunk odaveszett. Itt nagyobb rendezvényeket is lehetett tartani, előfordult, hogy tartottunk is. Támogatója vagyok a Krúdy Gyula Kreatív Írókörnek, a nyári írótáborukat is nálam rendezték meg. Úgy tűnik ezt többé már nem tehetik – mondta József, akinek ezer kötetes könyvgyűjteményéből is pernye maradt csupán.

– Az udvaron álló madárházban 250 papagáj égett halálra, baromfik és galambok is, de a lángok áldozata lett a kutyánk és macskánk, valamint a macska két kis kölyke, akiket még kimentettünk a lángokból, és küzdöttünk az életükért az állatorvossal, de ők is annyira megégtek, hogy egy hét múlva elpusztultak – mondta keserűen József.

A káruk mintegy 30 millió forint, egy élet munkájának eredménye hamvadt el a lángokban.

Szerencsére nem lettek hajléktalanok, mert van egy házuk Szabadszálláson, amit éppen majdnem eladtak már, amikor leégett a tanya. Abban laknak, bútorok nélkül, mert mindent átvittek már az izsáki tanyára.