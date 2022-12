A rendőrség közlése szerint az elmúlt néhány napban ismeretlenek három olyan ingatlanba törtek be rövid idő alatt, amelyeket a tulajdonosok csupán időszakonként használnak. A házakból vittek mindent, amit lehetett: ékszereket, televíziókat, fűkaszát, elektromos kéziszerszámokat, híradástechnika berendezéseket, házimozi rendszert, laptopokat, de még fél doboznyi mosókapszulát is. A tolvajok szinte felforgatták a házakat, így az egyik sértett eldugott készpénzét is sikerült megtalálniuk.

Az üggyel összefüggésben a bácsalmási rendőrök széles körű adatgyűjtést, tanúkutatást végeztek, mely során eljutottak két fiatalhoz, akik a bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatóak.

A párosra a nyomozók 2022. december 8-án kora reggel csaptak le. Mindkettejüket elfogták és kihallgatták, valamint átkutatták azokat az épületeket is, ahol életvitelszerűen tartózkodnak. A kutatás során néhány eltulajdonított érték – televíziók, laptop, hangfal, dvd lejátszó – előkerült, ezeket a tulajdonosaik visszakapták.

A rendőrök jelenlegi adatai szerint a 18 éves madarasi férfi mindhárom lopással gyanúsítható, míg 26 éves társa két betörésben vett részt. A nyomozók a jelenleg szabadlábon védekező férfiak ügyében még vizsgálják, hogy más, hasonló bűncselekményeket elkövethettek-e.